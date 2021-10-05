Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 5 Ekim 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. 24 saatlik verilere göre 29 bin 802 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 228 oldu. Bir günde toplam 355 bin 564 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 32 bin 269 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 73,23 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,34 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 10 milyon 586 bin 681’e yükseldi.

AŞILAMADA SIRALAMA

5 Ekim 2021 günü açıklanan verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli’ni Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 47,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

"HENÜZ TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI AŞAMASINDA DEĞİLİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yarın, ister dışarıda ister kapalı mekanda yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız” dedi.

Bakan Koca'dan aşı açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşı hiçbirimizi koronavirüse karşı kahraman yapmaz. Aşı olan da maske takmalı, sosyal mesafe kuralına mümkün mertebe uymalıdır” dedi.

4 Ekim koronavirüs tablosu geldi, Bakan Koca'dan 'kısır döngü' uyarısı! 4 Ekim koronavirüs tablosu az önce açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 214 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi ise hayatını kaybetti. Bakan Koca'dan ise bir takım uyarılar geldi, işte detaylar...