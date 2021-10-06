Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi son dönemde Ege ve Doğu Akdeniz’de gerginliği yeniden tırmandırarak NAVTEX’ler ilan ederken, Ankara da karşı NAVTEX’lerle cevap verdi. Atina’nın bu yılın başından beri gayri askerî statüdeki adalara yönelik 1989 ihlal yaptığı açıklandı. Sahada bu gerginlikler yaşanırken, Atina-Ankara hattında yeniden görüşmelere başlıyor.

ANKARA'DA GÖRÜŞECEKLER

Türkiye ile Yunanistan 63’üncü tur istişari görüşmeler için tekrardan masaya oturacak. Taraflar, ihtilaflı konuları ele almak üzere bugün Ankara’da bir araya gelecek. Görüşmelerde Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık edecek. Türk ve Yunan heyetleri; Ege ve Doğu Akdeniz’de mevcut durumu, sorunlu alanlarda atılabilecek adımları ve iki ülke arasındaki son gelişmeleri değerlendirecek. Görüşmelerde; kıta sahanlığı, deniz yetki alanları, karasuları, gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması ve asker konuşlandırılması, hava sahası, kimliği belirsiz ada, adacık ve kayalıkların statüsü gibi başlıkların gündeme gelmesi bekleniyor.

Ayrıca, Rum tarafı ve Yunanistan’ın son günlerde sahada gerginliği tırmandırma girişimlerinden duyulan rahatsızlığın da Yunan tarafına iletileceği kaydediliyor.

Cihat Yaycı: Doğu Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge ilan etmeliyiz Mavi Vatan doktrininin mimarı, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, sismik araştırma ve sondaj gemilerin Doğu Akdeniz’den çekilmesini ve bölgede henüz Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan edilmemesini eleştirdi.

Doğu Akdeniz'de Rum provokasyonuna cevabı verdik Rumların kışkırtıcı girişimlerine, Akdeniz Kalkanı Harekâtı doğrultusunda bölgede keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türk savaş gemileri cevabı verdi. İkaza rağmen kıta sahanlığına giren gemi geldiği gibi gönderildi.