Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele yurt içinde ve yurt dışında başarılı bir biçimde sürdürülüyor. TSK ve MİT'in yaptığı koordineli çalışmalar neticesinde terörirstler, kaçacak delik arıyor. MSB'den yapılan duyuruya göre; 4 PKK’lı terörist öldürüldü.

MİT VE TSK'DAN HAVA HAREKATI

Irak'ın kuzeyinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından, teröristlere ve mevzilerine hava harekatı düzenlendi. Söz konusu harekat kapsamında yapılan koordineli çalışmayla, 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: Dağlıca teröristine MİT kurşunu 2018 yılında Dağlıca'da 8 askerimizin şehit düştüğü saldırının failleri arasında olan, Doktor Rodi kod adlı Özcan Yıldız'ın, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirildi öğrenildi.

Irak'ın kuzeyinde MİT ve TSK tarafından düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi MİT ve TSK tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hala getirildi.