Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 6 Ekim 2021 koronavirüs tablosu ve aşı haritasını paylaştı. Tabloya göre 24 saatte 30 bin 438 yeni vaka tespit edildi, 236 kişi hayatını kaybetti, 31 bin 413 kişi sağlığına kavuştu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük tablosunu paylaşırken şu notu düştü:



VAKALAR NEDEN DÜŞMÜYOR

Vaka sayıları neden düşmüyor? Sebeplerden üçü: Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekânlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,53, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,46 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 111 milyon 391 bin 198'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.



Sağlık Bakanlığı, 5 Ekim 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı Sağlık Bakanlığı, 5 Ekim 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 29.802 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti.



