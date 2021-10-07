Türkiye Gazetesi

2022 sonlarında piyasaya çıkması beklenen TOGG’dan yeni fotoğraf geldi. Türkiye’nin otomobili TOGG resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bugün aracın aerodinamik ve aeroakustik testlerinin gerçekleştirildiği bildirdi. Bir süredir testlerden geçen TOGG Twitter hesabından test süreçlerinden bir kare paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü.

TOGG’un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi. #TOGG" ifadesine yer verildi. Öte yandan paylaşımda, içerisinde çalışanların ve beyaz-siyah renkleriyle dikkati çeken bir TOGG'un olduğu fotoğrafa yer verildi.

Çalışmaların devam ettiği araçta bazı farklılıklar da göze çarptı. Prototipindeki kamera detayları yerine geleneksel aynalar kullanılırken, sis farlarının da yuvarlak olarak değiştirilmesi gözden kaçmadı.

TOGG CEO'su açıkladı: Yerli otomobilin seri üretime gireceği tarih belli oldu TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, çarpışma testleri devam eden yerli otomobilin seri üretimine 2022 sonuna doğru başlamayı planladıklarını söyledi.