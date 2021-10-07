Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin El Bab kentinde gerçekleştirdiği hain saldırı sonrası bir askerimiz şehit oldu. Şehit olan askerin sözleşmeli Er Tayfun Özköse (24) olduğu öğrenildi.

ACI HABER MEMLEKETİNE ULAŞTI

Şehidin acı haberi Samsun’un Tekkeköy ilçesi Çırakman Mahallesi’nde yaşayan ailesine ulaştı. Acı haber, yetkililer tarafından şehidin yakınlarına verildi. Şehidin baba evine Tekkeköy Belediyesi tarafından dev Türk bayrağı asıldı.



CENAZE YARIN

Şehidin babasının Ukrayna’da çalıştığı bildirildi. Bekar olan, bir de kız kardeşi bulunan Özköse’nin naaşını saat 15.00’te Gaziantep Havalimanı'ndan kalkacak askeri uçakla Samsun’a getirilmesi planlanıyor.

Şehidin yarın cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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