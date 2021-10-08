İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Türk Polisi yakalar! Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kilo 600 gram eroin yakalandı. 2 şüpheli gözaltında. Kahraman Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum" paylaşımında bulundu.
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Van ve Hakkari'de 405 kilo eroin yakalandı
08.10.2021 - 10:48 | Son Güncelleme: 08.10.2021 - 10:58
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Soylu, Van ve Hakkari'deki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı.
Etiketler : süleyman soylu,
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