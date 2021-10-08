İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Türk Polisi yakalar! Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kilo 600 gram eroin yakalandı. 2 şüpheli gözaltında. Kahraman Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum" paylaşımında bulundu.