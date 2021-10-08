Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Afganistan’ın Kunduz vilayetindeki bir camide bugün (8 Ekim) cuma namazı esnasında gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Afgan halkına taziyelerimizi iletiyoruz” denildi.

Afganistan'da camiye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Son dakika haberi: Afganistan'da cuma namazı esnasında Şii'lere ait olduğu öğrenilen bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Salırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi verildi.