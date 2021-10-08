Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 8 Ekim 2021 yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 8 Ekim’de açıklanan 24 saatlik verilere göre 30 bin 201 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 188 oldu. Bir günde toplam 360 bin 115 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 28 bin 167 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 74,16 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,69 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 112 milyon 37 bin 763’e yükseldi.

AŞILAMA SIRALAMASI

8 Ekim 2021 günü açıklanan verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli’ni Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 48,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti. Öte yandan mavi il sayısı Mersin'in eklenmesiyle 26'ya yükseldi.

"ANA GÜNDEMİMİZİN SALGIN OLMASINI İSTEMİYORUZ"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ana gündeminizin salgın olmasını istemiyoruz. Konuya odaklanma görevi bizim. Olağan hayatınıza kavuşmanız için sizden beklediğimiz, tedbirli davranarak kendinizi korumanız. Aşı olarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandırmanız. Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor” dedi.

7 Ekim 2021 koronavirüs tablosu açıklandı Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

6 Ekim koronavirüs tablosu açıkladı, vaka sayısı 30 bini geçti Son dakika... 6 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı, vaka sayısının 30 bini geçtiği dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarındaki artışın sebebini de açıkladı, işte detaylar...