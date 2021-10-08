Türkiye Gazetesi

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde dün protesto düzenlendi. Eyleme katılan 14 kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Dördü ise Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SALIVERİLDİLER

Savcılık da A.P, M.Ç, N.Ş. ve N.D'yi 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine gönderdi. Şüpheliler, imza ve yurt dışına çıkış yasağı getirerek serbest bıraktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'Boğaziçi imara açılacak' iddialarına yalanlama Boğaziçi Üniversitesi'nin bulunduğu alanın imara açılarak turizm yapıları yapılacağı haberlerine ilişkin açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi ve Marmara üniversitelerine rektör atadı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.

İstanbul'daki 'barınamıyoruz' protestosu provokasyon çıktı İstanbul'da üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesinin ardından okudukları şehirlere giden öğrencilerin ev ve yurt bulamaması üzerine ortaya çıktığı düşünülen 'barınamıyoruz' ve 'yurtsuzlar' isimli protestoları gerçekleştirenlerin neredeyse hiçbirinin barınma sıkıntısı bulunmadığının tespit edildiği duyuruldu.