Türkiye Gazetesi

Türkiye tarafından Suriye’nin kuzeyinin PKK/YPG terör örgütünden arındırılması için 9 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen Barış Pınarı Harekatı devam ederken mayın ve EYP temizliği yapan Mehmetçik, hamile bir kadının doğum sancılarının arttığı haberini almış ve Ziheyye El Halil isimli hamile kadını zırhlı personel taşıyıcıyla Akçakale Devlet Hastanesine ulaştırmıştı. El Halil, Akçakale Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla hamile kadın bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Operasyon sırasında hastaneye ulaştırarak hem kendisinin hem de kızının hayatını kurtaran Mehmetçiğe teşekkür eden El Halil, Barış Pınar Harekatı nedeniyle kızına Pınar ismini vermişti.

“BÖLGEDE ÖZGÜR BİR ŞEKİLDE YAŞADIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ”

Annesini hastaneye yetiştirip sağlıklı bir şekilde doğum yapmasını sağlayan Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı’nın ikinci yıl dönümünde harekatın sembol ismi olan Pınar’ı unutmadı. Kahraman Mehmetçik minik Pınar’a Türkiye’den getirdikleri doğum günü pastasıyla doğum günü sürprizi yaparak çeşitli hediyeler verdi. Pınar’ın babası Ali El Halil, “Bu bölgede hastane ya da sağlık ocağı yoktu. Türk askeri eşimi zırhlı araca bindirip Akçakale’de hastaneye götürdüler. Orada başarılı bir şekilde doğum yaptı. Diğer kadınlar gibi normal bir doğum yaptığını düşünüyordum ancak askerlerin gösterdiği ilgiden dolayı çok büyük bir fark gördük. Kızım bu gün 2’inci yaşını dolduruyor ve bölgede özgür bir şekilde yaşadığımız için çok mutluyuz” dedi.

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