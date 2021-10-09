Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığına bağlı olan 31 trafik timiyle algıda yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla İncesu, Yahyalı, Yeşilhisar, Develi ve Tomarza ilçeleri ile Erciyes yollarında denetim yapıldı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in katılımıyla gerçekleştirilen denetimde, komuta kademesi de bulundu.

DENETİMDE 1143 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Kent genelinde yapılan denetimde 4 bin 94 kilometrelik yol ağında kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücüleri uygulama noktalarında durduruldu. Yaklaşık 1,5 saat süren denetimde ekipler, 1143 araç kontrol etti. 1143 araçtan 84 araç sürücüsüne "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme", "ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı" ve "hatalı sollama" gibi ihlallerden 34 bin 440 lira cezai işlem uyguladı. 25 araçsa trafikten men edilirken, çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli gözaltına alındı ve hacizli 3 araç yakalandı.

Sahte jandarmayı gerçek dedektifler yakaladı Çanakkale’nin Çan ilçesinde kendisini jandarma olarak tanıtarak yaşlı kadının altınlarını çalan şüpheli, çok geçmeden jandarma dedektifleri tarafından yakalandı.