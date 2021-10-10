Türkiye Gazetesi

Devlet hizmetlerinin elektronik ortamda sunulduğu e-Devlet sistemine bir yeni hizmet daha eklendi. Gelen yeni hizmetle isim ve soyisim düzeltmesine yönelik başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan isim ve soyisimlerin il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmadan değiştirilebileceği vurgulandı.

İSİM DEĞİŞTİRME HİZMETİNDE SON TARİH 6 ARALIK 2022

Bakanlık yaptığı açıklamada getirilen yeni hizmetle, genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılanabilecek isimlerin de mahkeme kararı aranmaksızın değiştirebileceğine olanak tanıdı. İsmini veya soyismini değiştirmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden sağlanan bu imkandan 6 Aralık 2022 tarihine kadar yararlanabilecek. İçişleri Bakanlığı, 2017 yılından bugüne kadar 275 bin 808 kişinin soyismini, 121 bin 65 kişinin ise ismini düzelttirdiğini de açıkladı.

e-Devlet'ten 'Çalışma Hayatım' hizmeti! Büyük kolaylık sağlayacak e-Devlet'in yeni hizmeti 'Çalışma Hayatım' ile vatandaşların iş arama, çalışmaya başlama, sigorta ve emeklilik gibi çalışma hayatını kapsayan tüm işlemler tek bir yapıda sunulacak, ayrıca tedavi ve reçete bilgileri, optik cam/çerçeve ve diş protez hakkı ile ilaç kullanım süreleri görülebilecek.