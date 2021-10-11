Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayınlanan ilanına göre İstanbul Liman Başkanlığına 2, Antalya, Kocaeli, Marmara Adası (Balıkesir), İzmir, Göcek (Muğla) liman başkanlıklarına da birer olmak üzere toplam 7 usta gemici alarak taşra birimlerinde görevlendireceğini duyurdu.

BAŞVURULAR 11 EKİM’DE BAŞLIYOR

Sürekli işçi için başvurular, 11-15 Ekim dönemleri arasında "www.iskur.gov.tr" internet sitesinden, en yakın İŞKUR hizmet merkezinden ya da ALO 170 telefon hattından yapılabilecek. İstenilen belgeler incelendikten sonra sözlü sınava katılmaya hak kazananlara ait nihai liste "www.uab.gov.tr" internet sitesinden yayımlanacak. Sözlü/uygulamalı sınav, İstanbul'da yapılacak. Sınav tarihi ve yeri "www.uab.gov.tr" internet sitesinden duyurulacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hurdaya ayrılan geminin yerine inşa edilecek yeni gemi için teşvik verecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ticari yük taşımacılığında kullanılan ve hurdaya ayrılan 20 yaş ve üzeri gemilerin yerine inşa edilecek gemi için teşvik verecek.