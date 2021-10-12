Türkiye Gazetesi

İstanbul merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, “ByLock” operasyonu gerçekleştirildi.

Aralarında geçmişte "TSK Mahrem imam", "Emniyet Mahrem imam" ve "himmet" sorumluları ile aktif ve ihraç kamu personellerinin olduğu aranan 30 örgüt üyesinden 26’sı yakalandı.

ANKARA'DA 12 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında da; örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, bölge talebe mesulü, askeri mahrem yapıda talebe sorumlusu gibi çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, kod isim kullanma, bylock yazışma programını kullanma şeklinde deliller bulunan 12 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

ByLock'un sahibinden komik savunma: Beni 'Çaycı Mehmet' gibi düşünebilirsiniz 15 yıla kadar hapsi istenen David Keynes "Ben programın lisans sahibi olarak görünüyorum ama beni şirketteki ‘Çaycı Mehmet’ gibi düşünebilirsiniz. Hiçbir şeyden haberim yok" dedi.

Bylock kullanıcısı 5'i öğretmen, 10 kişiye gözaltı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkezli 3 ilde 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verdi.