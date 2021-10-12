Türkiye Gazetesi

İnternet Gazeteciliği Kanununda sona gelindiğini söyleyen İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir yaptığı açıklamada, "Yıllardır ülkemizin belinde kambur olarak duran İnternet Gazeteciliği Kanunu, nihayet TBMM'ye bu ay içerisinde sunuluyor. Sosyal Medya Kanunu ile birlikte Meclis'e gelecek olan İnternet Gazeteciliği Yasası, internet medyalarının resmî olarak tanınması, çalışanların fiili gazeteci sayılması gibi birçok meseleye çözüm olacak” dedi.

MERDİVENALTI GAZETECİLİĞE SON

İftira, yalan bilgi, şantaj, tehdit, küfür ve hakaret dolu haber ve yazıların artık bir cezasının olacağını vurgulayan Mesut Demir, "Bu tarz yazı ve haberleri yapanların sonunu getirecek yasa ile toplumun ve medya sektörünün kanayan yarası olan merdivenaltı gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği tarih olacak. Son demlerini yaşayan medya eşkıyaları, artık ne sosyal medyadan ne de haber sitelerinden yalan haber üretemeyecek, iftira, şantaj, hakaret dolu bilgileri paylaşamayacak" ifadelerini kullandı.

YASA TBMM DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU’NDA ELE ALINACAK

Yasanın TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda ele alınacağını da söyleyen Mesut Demir, "TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'a ve komisyon üyesi milletvekillerine de yasaya verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda Meclis'te onaylanmasını arzu ediyoruz. İnternet Gazetecileri Federasyonu olarak, merdivenaltı korsan haber siteleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Ünal'dan "sosyal medya yasası" açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen düzenlemenin bugün yürürlüğe girdiğini belirterek, "Türkiye'de temsilcilik açmak zorunluluğu getiren yasa ile hukuki ve mali muhataplık oluşacak." ifadesini kullandı.