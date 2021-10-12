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ABD Ankara Büyükelçiliği'nden taziye mesajı
12.10.2021 - 16:35 | Son Güncelleme: 12.10.2021 - 16:36
Türkiye Gazetesi
Son dakika ABD Ankara Büyükelçiliği:" “ABD Ankara Büyükelçiliği olarak, Suriye’de hayatını kaybeden Türk Polis Teşkilatı mensuplarının ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz. Karkamış’ta NATO Müttefikimiz Türkiye’ye yönelik olarak gerçekleştirilen sınır ötesi saldırıyı kınıyoruz. Biz NATO'yuz, birlikte daha güçlüyüz""
Etiketler : ABD,NATO,
806384 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/806384.aspx
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