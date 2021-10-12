Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Ekim koronavirüs açıklandı. 24 saatlik verilere göre 33 bin 860 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 237 oldu. Bir günde toplam 357 bin 636 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 30 bin 110 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 75,10 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 112 milyon 941 bin 94’e yükseldi.

AŞILAMA SIRALAMASI

12 Ekim koronavirüs verilerinde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 80.5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli’ni Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir, Burdur takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 49.5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

"AŞILANMA HIZINDA DURAĞANLIK VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Covid-19’u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar” dedi.

11 Ekim koronavirüs vaka sayısı açıklandı Sağlık Bakanlığı, 11 Ekim 2021 koronavirüs günlük tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 355 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada can kayıplarıyla ilgili olarak hassasiyet vurgusu yaparak, "Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım" ifadelerini kullandı.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısı kritik seviyede sabitlendi Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi ise hayatını kaybetti.