Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Mavi Samsun: “Her 4 kişiden 3’ümüz 2. doz aşımızı yaptırdık!” Mavi il sayımız 28’e ulaştı. Geride kalan 53 il hızlı hareket etmeli!
SAMSUN DA DÜŞÜK RİSKLİ İLLER ARASINDA YERİNİ ALDI
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kent genelinde ikinci doz yeni tip koronavirüs aşısını yaptıranların oranın yüzde 75'e yükseldiğini duyurdu. Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, aşının Covid-19'la mücadeledeki önemine vurgu yaptı. Vali Dağlı, "Sizlerin desteği ve sağlık çalışanlarımızın gayretleriyle bu akşam itibarıyla ilimiz genelinde ikinci doz koronavirüs aşısını yaptıranların oranı yüzde 75'e yükseldi ve mavi kategorideki düşük riskli iller arasındaki yerimizi alarak artık toplumsal bağışıklığa her zamankinden çok daha yakınız." ifadelerini kullandı.
Aşının gücüne inanarak ilk fırsatta aşısını yaptıran herkese teşekkür eden Zülkif Dağlı, şunları kaydetti: "Henüz ilk doz aşısını yaptırmamış veya ikinci dozunu geciktirmiş olan vatandaşlarımızdan hassasiyet göstererek bir an önce aşılarını yaptırmalarını önemle istirham ediyorum. Ayrıca, aşı oranları yükselmesine rağmen tedbirlere uyumun azalmasıyla birlikte vaka sayılarında meydana gelen artışın önüne geçebilmek adına tüm hemşehrilerimizi maske, mesafe ve temizlik kurallarına bir süre daha titizlikle uymaya davet ediyorum."
Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim koronavirüs tablosunu açıkladı Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim 2021 Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi.
Bakan Koca: Tüm kaygıların yerini sağlık alacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun ve şartları göz ardı etmeyin" dedi.
İkinci doz aşıda mavi il sayısı yükseliyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranının Bartın ve Giresun'da yüzde 75'in üzerine çıkmasıyla mavi il sayısının 13'e ulaştığını açıkladı.