Türkiye Gazetesi

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca, terör örgütü PKK/YPG tarafından güdümlü füzeyle yapılan saldırıda Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurları Cihat Şahin ve Fatih Doğan şehit düştü. Bu saldırıya ABD'den kınama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde terör örgütü YPG/PKK tarafından Türkiye'ye yönelik saldırıları değerlendirdi. Price, YPG/PKK'nın adını zikretmeden "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. İki Türk polisinin ailelerine de başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ATEŞKESE UYULMALI"

ABD'li sözcü, "Ateşkes bölgelerine bütün tarafların riayet etmesi, Suriye'de istikrarın güçlendirilmesi ve siyasi çözüm için çalışılması önemlidir" değerlendirmesinde bulundu. Price "Türkiye bizim önemli bir NATO müttefikimiz ve terörle mücadeleden Suriye'de çatışmanın sona erdirilmesine kadar birçok alanda ortak çıkarlarımız var. Suriye politikası konusunda Ankara ile yakın istişare halinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Price, F-16'larla ilgili bir soru üzerine, savunma alanındaki satışlarla ilgili Kongreye bildirim yapılana kadar herhangi bir yorumda bulunmayacaklarını söyledi.

Çekilmeden sonra ABD ile Taliban arasında ilk temas ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban'la ilk temas Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi.

Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." dedi.