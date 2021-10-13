Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yatışı yapılan Covid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'dan gençlere ve yaşlılara uyarı!
13.10.2021 - 08:29 | Son Güncelleme: 13.10.2021 - 08:40
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Koca, aşı yaptırmamış gençlerin hastalar içindeki oranının arttığına dikkat çekerek, "Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı" dedi.
Etiketler : fahrettin koca,koronavirüs,
806441 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/806441.aspx
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