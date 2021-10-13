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Bakan Dönmez: Karadeniz gazı, 2027'de ihtiyacın üçte birini karşılar
13.10.2021 - 11:33 | Son Güncelleme: 13.10.2021 - 11:35
Türkiye Gazetesi
Bakan Dönmez: "Karadeniz gazında çalışmalarımız takvime uygun bir şekilde ilerliyor. Hedefimiz gazın 2023 yılında sisteme bağlanması ve ilk faz gaz akışının sağlanması. Bu rezerv, 2027 yılında en yüksek üretim kapasitesine ulaştığında, Türkiye’nin yıllık iç tüketiminin üçte birini karşılar hale gelecek."
Etiketler : doğal gaz,
806457 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/806457.aspx
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