Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerden gelen "Suriye'ye yeni harekat olur mu?" sorusuna, "Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" diyerek yanıt verdi. Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Son zamanlarda bu tür saldırıları görmeye başladık. Her iki ülkede bu teröristleri en az 30 km güneye çıkaracaklardı. Rusya, Tel Rıfat ve Münbiç'i temizleyecekti. Bu sözler tutulmadı.

“TEMİZLENMESİ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ”

“Dolayısıyla son saldırılarda Rusya'nın ve ABD’nin de sorumluluğu var, sözlerinde durmadılar. Bu teröristler burada olduğuna göre, bizim de yapmamız gereken nedir kendi göbeğimizi kendimiz kesmemizdir. Temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Saldırıları kınıyoruz diyorlar peki bu silahları kim veriyor sen eğitiyorsun, sonra göstermelik bir kınama açıklaması yapıyor."