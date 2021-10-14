CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Gerilimden olabildiğince uzak durmalıyız. Karşı taraf gerilimi tırmandıracaktır. Ben şundan eminim, eğer belli gruplar ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz" dedi. Onun bu sözleri sonrası siyasi suikastlar akıllara geldi. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu'nun iddialarının asılsız olduğunu vurgulayan Bakan Soylu "Buradan Türkiye'ye sesleniyorum: Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesap. Dünyada bunu birkaç yabancı, bir de biz yaparız" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da Türkiye'de siyasi ve faili meçhul cinayetler devrinin bittiğini söyledi. Kurtulmuş "Sayın Kılıçdaroğlu bir siyasi suikastlardır tutturmuş, elinde belge varsa ilgili yerlere ilet" şeklinde konuştu.
Bakan Soylu'dan 'siyasi cinayet' tepkisi: Böyle bir istihbarat yok, yapılan FETÖ taktiğidir Yargıya taşınan 'siyasi cinayet' iddiası için net konuşan Bakan Soylu, 2016 yılında Kılıçdaroğlu'nun aynı siyasi seri cinayetler ifadesini kullandığını aktararak "Acaba bu bir şifre midir? 2016 Mart’tan sonra ne oldu?" dedi.
Çelik: Siyasi cinayetler ve faili meçhuller devri kapandı Siyasi cinayetler ve faili meçhuller döneminin artık kapandığını söyleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır." dedi.
Bakan Soylu, CHP'nin 'siyasi cinayetler' iddiasına cevap verdi
CHP lider Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı 'siyasi cinayetler' iddiasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yalanlama geldi. Bakan Soylu, bu konunun sosyal medyada bot hesaplar tarafından manipüle edildiğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Gerilimden olabildiğince uzak durmalıyız. Karşı taraf gerilimi tırmandıracaktır. Ben şundan eminim, eğer belli gruplar ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz" dedi. Onun bu sözleri sonrası siyasi suikastlar akıllara geldi. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu'nun iddialarının asılsız olduğunu vurgulayan Bakan Soylu "Buradan Türkiye'ye sesleniyorum: Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesap. Dünyada bunu birkaç yabancı, bir de biz yaparız" dedi.
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