Türkiye Gazetesi

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyet Türkiye'ye geldi. Muttaki'nin başkanlık ettiği heyet, Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türk yetkililerle görüştü. Toplantıda Afganistan'daki son durum ele alındı.



"33 BİN TON İNSANİ YARDIM YOLLADIK"

Görüşmenin ardından konuşan Bakan Çavuşoğlu, insani yardımların Afganistan'a ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu "Afganistan'daki son durum hakkında kendilerinden bilgi aldık. Türkiye olarak düşüncelerimizi paylaştık. Şu andaki Taliban yönetimiyle iletişim halinde olmayı uluslararası topluma anlatıyoruz. Türk Kızılay'dan 33 bin tonluk insani yardım paketini Afganistan'a ulaştırdık. Afganistan ekonomisinin çökmemesi gerekiyor. Angajman çerçevesinde insani yardımların ulaştırılması gerek" dedi.



"AFGAN KADINLAR İŞ HAYATINA KATILMALI"

Bakan Çavuşoğlu, Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduklarını belirterek "Ülkenin birliği için kapsayıcı olunması gerektiğini ifade ettik. Taliban dışındaki etnik grupların yönetime dahil edilmesi konusunda bilgi paylaştık. Kadınların iş hayatına katılması ve çocukların eğitimleriyle ilgili tavsiye paylaştık. Özellikle sağlık sektöründe kadınların iş hayatına döndüğünü söylediler. Düzenli uçuşların başlaması için güvenlik konusundaki beklentilerimizi bir kere daha anlattık. Kendileri de ekonomi ve insani konularda yardımlarımızı rica ettiler" diye konuştu.



"AFGANİSTAN'A DÖNMEK İSTEYENE TALİBAN YARDIMCI OLACAK"

Çavuşoğlu, Afgan göçüne ilişkin de "Çok sayıda ülkede Afgan göçmen var. Bunların bazıları ülkelerine dönmek istiyor. Taliban yönetimi ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler. İlave bir göç akımı konusundaki hassasiyetlerimizi de görüştük" ifadelerini kullandı.



Taliban heyeti Ankara'da:Diplomatik ilk temas Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Taliban'ın Türkiye ile ilk siyasi teması olarak kayıtlara geçen görüşmelerde iki ülkenin karşılıklı çıkarı üzerine konular konuşulacak.



Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi, Taliban hükûmeti yetkilileriyle görüştü Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Taliban geçici hükümeti yetkilileriyle bir araya geldi.