Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan günlük hava durumu verilerine göre; bugün havanın yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Bununla birlikte; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Uşak, Denizli, Van çevreleri ile Kütahya'nın batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor. Yurdun geriye kalan bölgelerinde ise havanın, açık veya yer yer az bulutlu olacağı ifade ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI İÇ KESİMLERDE ARTACAK

Yağışların; Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu yönlerden, Marmara ve Karadeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



15 EKİM 2021 HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Avrupa Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, güney ve batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 27

Adana: Az bulutlu ve açık 31

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

BM’den sıcaklık uyarısı: “Dünya, felaket bir yolda” Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Dünya, 2.7 derecelik sıcaklık artışına doğru felaket bir yolda" dedi.