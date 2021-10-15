Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, küresel ısınmanın tetiklediği ve dünyada etkisini her gün daha fazla hissettiren iklim değişikliği nedeniyle bazı çevresel değişimlerin yaşanabileceğini ifade etti. Tek, iklim değişikliğine bağlı olarak deniz seviyesinin yükseleceği konusunda uyarılarda bulundu.

“DÜNYA TOPLUMUNU BÜYÜK SORUNLAR BEKLİYOR”

Adil Tek, ikilim değişikliği ile beraber doğal afet olaylarının artacağını ve dünyayı büyük sorunların beklediğini söyledi. Tek, "İklim değişikliği son yıllarda hatta son 10, 15, 20 yılın en önemli sorunlarından biri haline geldi. İklim değişikliğinden kaynaklı olarak da çevremizde atmosferik olaylarda, özellikle atmosferde meydana gelen büyük değişiklikler var. Fırtınaları beraberinde yaşıyoruz. Soğuk hava dalgalarını zaman zaman yaşıyoruz ama bununla birlikte yine sıcak hava dalgaları da etkili oluyor. Orman yangınları peşinden gelen seller dünyayı iklim değişikliğinden bekleyen önemli süreçler var. Önümüzdeki yüzyıl içerisinde bu süreçler dünya toplumunu oldukça fazla etkileyecek. Bu etkilenmenin en önemli kısımlarından bazıları az önce söylediğimiz gibi sıcak hava dalgaları, fırtınalar, aşırı yağışlar olacak. Tabii bunun beraberinde getirdiği insanları etkileyecek olan sorunlar var. Beraberinde bazı bölgeler çok kurak olacak. Bununla ilgili olarak temiz su temininden tutun da gıda güvenliğine kadar, gıda teminine kadar büyük sorunlar dünya toplumunu bekliyor." ifadelerini kullandı.

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN EN ÖNEMLİ KARŞILIĞI ENERJİ PROBLEMİ”

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, sözlerine, "İklim değişikliğinin en önemli karşılığı aslında bir enerji problemi, Enerji probleminin çözülememesinden dolayı küresel bazda sıcaklıklar ve ısı enerjisi birikimi dünya üzerinde gittikçe artıyor. Buna yönelik olarak da ileriye yönelik hesaplamalar çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar içerisinde iklim senaryoları var. Dünyanın atmosferinde enerjinin büyük bir bölümü fosil yakıtlardan elde edildi. Fosil yakıtların içerisinde karbondioksit atmosfere salınıyor. Bu önemli sera gazı ile karbondioksitin önümüzdeki yüz yüzyıllar içerisinde de hatta önümüzdeki yıllar içerisindeki değişimin nasıl olacağı hesaplanmaya çalışılıyor. Bu hesaplamaya karşılık da dünya atmosferinin ne kadar güneşten gelen enerjiyi biriktireceği göz önüne alınıp hesaplatılıyor. Bu hesaplamanın üzerinden bakıldığında bazı bölgelerde değişimler, deniz seviyesindeki değişiklikler, yine aynı şekilde kutuplardaki erimeler gittikçe artıyor. Ve beraberinde de kutuplardaki erimenin artması, deniz sıcaklığı, deniz suyu sıcaklıklarının artması atmosferdeki su sirkülasyonu da değişti. Su sirkülasyonunun fazlalaşmasıyla birlikte deniz seviyelerinde de yükselmeler var" diye devam etti.

“KIYI ALANLARINDA BAZI YERLER SULAR ALTINDA KALACAK”

Adil Tek, "Deniz seviyeleri artacak. Bu tabii neyi etkileyecek? Deniz seviyesinin artması kıyı alanlarındaki değişimi etkileyecek. Kıyı alanlarında bazı yerler sular altında kalacak. Tabii yükselmenin ne kadar olacağı konusunda bazı tahminler var ama bunlar çok net tahminler değil. Deniz seviyesindeki kıyılarda daralma devam ediyor. Örneğin bir liman yaptınız. Limanınız sular altında kalacak ve özellikle altyapıda büyük sorunlar olacak. Tabii ki beraberinde getirdiği kıyı alanlarının daralmasıyla ilgili gıda üretiminde sıkıntılar başlayacak" diye konuştu.

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