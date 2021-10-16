Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES yüklenebileceğini açıklamasını yaptı. Bu yeni uygulamayla kimlik kartlarıyla güvenli elektronik imza atılabilecek.

KİMLİK KARTINDAKİ DEĞİŞİKLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Elektronik İmza Kanunu'nun Uygulanması Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin dün Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı. NES başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES yüklenebileceğini söyleyen Sayan, "Düzenlemeyle kimlik kartları güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek. Değişiklik, memleketimize ve sektörümüze hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu açıkladı: E-imza kimlik kartlarına yüklenecek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yakın bir zamanda e-imzayı da Türkiye Cumhuriyeti kimlik cüzdanlarımıza koymuş olacağız" dedi.