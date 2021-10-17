Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimini önleyen komandolar, 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." açıklamasında bulundu.
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
17.10.2021 - 12:01 | Son Güncelleme: 17.10.2021 - 12:04
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Kaynak: AA
Etiketler : pkk,milli savunma bakanlığı,
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