Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisine alan küresel ısınma Türkiye’de etkisini gösteriyor. Sıcaklıkların artmasıyla yağışların azalması nedeniyle kuralık yaşanan Van Gölü’nde balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar zor zamanlar geçiriyor. Gölde suların çekilmesiyle birlikte limanlardaki suların sığ kalmasından dolayı balıkçı tekneleri limana giremedi. Van Gölü’nde yaşayan inci kefalini avlayarak geçimini sağlayan balıkçılar, avdan döndükten sonra teknelerini limana yanaştıramadı. Limanın içerisindeki tekneler kullanılamazken, 8 balıkçı teknesi ise limanın dışında kaldı.

“BALIKÇI LİMANLARI ARTIK İŞLEVSİZ”

Balıkçıların yaşadığı olumsuz durum, göldeki su kaybını bir kez daha gözler önüne serdi. Yüzlerce insanın geçimini Van Gölü’ndeki inci kefali balıkçılığından sağladığını söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Çitören “Göl kenarında bulunan balıkçı limanları artık işlevsiz hale geliyor. Buraların derinleştirilmesi ya da ileri plana alınması lazım. Limana giremeyen balıkçılar tekneleri limanın girişine bırakıyor. Çıkacak bir fırtınada bu teknelerin hepsi hasar görecek veya batacaktır. Dolayısıyla ilgili kurumların buna bir çözüm bulması gerekmektedir” dedi.

“BARINAĞIMIZ BOZULDU, TEKNELERİMİZ YANAŞAMIYOR”

Geçimini inci kefalini avlayarak sağlayan balıkçı Nurettin Yıldırım ise Van Gölü’nün kuraklıktan dolayı çekildiğini belirterek, “Suların çekilmesiyle barınağımız bozuldu ve tekneler artık yanaşamıyor. 12 teknemizden 4’ü hasar gördü. Şanzımanı kırılan bir tekneyi ise karaya çektik. Diğer tekneler ise limanda kaldı. Limanın temizlenmesi için özel olarak 10 bin liraya kepçe kiraladık. Limanı temizlettik ama bu sadece 10 gün sürdü. Suların tekrar çekilmesiyle barınaktaki sular yine sığ kaldı” diye konuştu.

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