Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Pençe Kaplan bölgesinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde eylem hazırlığındaki 6 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Pençe Kaplan Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında düzenlenen hava harekatlarıyla 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 107 olduğunu açıkladı.
MSB: Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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