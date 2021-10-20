Türkiye Gazetesi

WhatsApp, Instagram ve Oculus'un da sahibi olan Facebook, kendini sanal evrenle yakınlaştırmak istediğini söyleyerek adını değiştireceğini duyurdu. Çatı kuruluş Facebook Inc. Şirketi isim değişikliğini önümüzdeki hafta açıklayacağını duyurdu. İsim değişikliğinden sonra da kullanıcılar facebook.com üzerinden sosyal medyaya girmeye devam edecekler.

SANAL EVREN'E YATIRIM YAPIYOR

Sosyal ağların geleceğini sanal evrende öngören Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği içerisinde metaverse (sanal evren) alanında görev alacak 10 bin kişilik istihdam oluşturacağını duyurmuştu. Bu istihdamın hepsi. Şirket sanal gerçeklik gözlüğü üreticisi Oculus'u satın almıştı. Henüz geliştirme aşamasındaki bu evren piyasaya sürülmedi.

WhatsApp son görülme özelliğini değiştiriyor: Yedekler de korunacak Dünyanın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların en çok şikayetçi olduğu özelliği değiştiriyor. Yapılan yeni güncelleme ile perşembe gününden itibaren bazı kullanıcılar yeni yedekleme özelliğine erişebilecek. Güvenlik açığı olarak değerlendirilen uygulama geçen perşembe beta olarak çıkmıştı.