Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği öğrenilen tam 112 göçmen kurtarıldı. İzmir'in Çeşme ve Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Yunanistan tarafından, Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik botlardaki 112 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Tunus açıklarında 340 göçmen kurtarıldı Tunus açıklarında 193'ü yabancı uyruklu olmak üzere 340 düzensiz göçmenin kurtarıldığı açıklandı.
Yelkenli tekne içerisinde 26 düzensiz göçmen yakalandı Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne ile Yunanistan adalarına geçme hazırlığında olan 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Yunanistan'ın ölüme ittiği 112 göçmeni Türk sahil Güvenliği kurtardı
Çeşme ve Kuşadası açıklarında, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen 112 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği öğrenilen tam 112 göçmen kurtarıldı. İzmir'in Çeşme ve Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Yunanistan tarafından, Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik botlardaki 112 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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