Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret ederek personelle görüşen Akar, süren çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için NATO Karargahı'nda
Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline gelen Türkiye'nin çok önemli çalışmalar yaptığını, ciddi başarılar sağladığını söyledi.
Türkiye'nin bugüne kadar NATO'da üzerine düşenleri yerine getirdiğini vurgulayan Akar, bundan sonra da bu görevlerini sürdüreceğini belirtti.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı, hazirandaki NATO Zirvesi'nden ve ittifakın bu yaz Afganistan'dan çekilmesinden sonra düzenlenen ilk toplantı olması bakımından önem taşıyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaptı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyindeki terör saldırılarıyla ilgili ''Gereken ne varsa yeri, zamanı gelince Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yapılacak. Kimsenin şüphesi olmasın'' dedi.
Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Karargahı'nda
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi. NATO Daimi Temsilciliği ve Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret eden Akar çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret ederek personelle görüşen Akar, süren çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Kaynak: AA
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