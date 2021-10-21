Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaçarak Türkiye'ye gelen kılık değiştirerek kaçmaya devam eden 4 terörist büyük operasyonla yakalandı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TSK’nın 2018 Ocak ayında başlattığı ve terör örgütü PKK’nın YPG ile YPJ yapılanmasına ağır kayıplar verdirdiği Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaçarak sürekli adres ve kılık değiştiren örgüt üyelerinin Kocaeli ve İstanbul illerinde saklandığında dair ihbar aldı.
EMNİYET EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR YAPTI
Yapılan takip neticesi Kocaeli ve İstanbul’da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda, örgüt üyesi olduğu tespit edilen ve özellikle Afrin'de silahlı çatışmalara katıldığı belirlenen 1'i kadın 4 terörist gözaltına alındı. Zanlılar, işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. 4 terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bakan Soylu: Teröristlere operasyon yapıyoruz sesi muhalefetten geliyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalefet partilerini terör örgütleriyle işbirliği yapmakla suçladı. Soylu "FETÖ'ye operasyon yapıyoruz, sesi İYİ Partiden geliyor. PKK'ya operasyon yapıyoruz, sesi HDP'den geliyor. Polisimiz DHKP-C'ye operasyon yaptı, sesi CHP'den geldi" dedi.
Şehidimizin kanı yerde kalmadı: 5 terörist ölü ele geçirildi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün Fırat Kalkanı bölgesinde bir askerimizin şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren 5 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu.
Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaçan 4 terörist Türkiye'de yakalandı
Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaçarak sürekli adres ve kılık değiştiren 1'i kadın 4 terörist geniş çaplı operasyonlarla yakalanarak tutuklandı.
Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaçarak Türkiye'ye gelen kılık değiştirerek kaçmaya devam eden 4 terörist büyük operasyonla yakalandı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TSK’nın 2018 Ocak ayında başlattığı ve terör örgütü PKK’nın YPG ile YPJ yapılanmasına ağır kayıplar verdirdiği Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaçarak sürekli adres ve kılık değiştiren örgüt üyelerinin Kocaeli ve İstanbul illerinde saklandığında dair ihbar aldı.
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