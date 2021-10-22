Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Türkiye’nin kararlılığı ve millî teknoloji hamlesiyle güney koridorunda terör devletine izin vermemesi, Mavi Vatan’a sahip çıkması, Karabağ’da yazılan destan ve gönül coğrafyasına yönelik açılımları, bazı ülkelerde ve muhalefet partilerinde rahatsızlık oluşturdu. Son zamanlarda ülkemizi sıkıştırmaya yönelik adımlarda söz konusu çevrelerin söylemlerinde uyumluluk dikkat çekiyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun bürokratları tehdit ederek 18 Ekim’i milat ilan etmesi, HDP’nin “terörle mücadele dursun” talepleri ve TÜSİAD’ın “laiklik” gibi politik mesajlar vermesiyle eş zamanlı olarak dış odaklar da düğmeye bastı.

10 ülkenin büyükelçisi Türk yargısına müdahale etmeye kalktı. Diğer taraftan Yunanistan ile Rum kesimi ve Mısır, ortak bir açıklamayla Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini eleştirdi. Yunanistan ayrıca stratejik noktalarda ABD’ye üs açtı.

Bu kuşatma girişimlerine tepki gösteren Cumhur İttifakı temsilcileri şunları kaydetti:

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan: Bugün Türkiye’nin hem sahada hem masada yürüttüğü dış politikada, Mavi Vatan’da, Kıbrıs’ta, Karabağ’da, terörle mücadele için bulunduğu sınır ötesi operasyonlarda, muhalefet iktidara destek vermek yerine tabiri caizse okyanus ötesine göz kırpıyorsa burada önemli bir sıkıntı varæ demektir. Kılıçdaroğlu “Kavala, Demirtaş neden hapiste?” diyor, akabinde 10 ülke büyükelçileri Kavala için “serbest bırakılsın” diyor. Şimdi soruyorum, Kılıçdaroğlu’nun bu hareketleri 5. Kol faaliyeti değil midir? Kılıçdaroğlu, böyle yaparak kime hizmet ediyor? Türkiye, eski Türkiye değil. Bizim talimat alacağımız tek makam, milletimizdir

TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya: Kılıçdaroğlu ortalığı karıştırmaya başladı. Türkiye’yi kuşatmaya gayret ediyorlar. Emperyalizm boş durmaz. Güçlenen bir Müslüman ülkeyi tek başına güçlü bir şekilde yaşatmak istemezler. Türkiye’nin güçlenmesi demek bütün mazlum coğrafyaların güçlenmesi demek. Türkiye güçlenince Azerbaycan, Karabağ’daki Ermenistan işgaline son verdi, Libya ile yaptığı anlaşmayla da Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatleri korundu. Onların sınırsız menfaatlerine Türkiye engel oldu

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay: Osman Kavala olayını bahane ederek kuşatma planı yapıyorlar. 10 büyükelçi de adalete müdahale ediyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener her hafta yeni bir gündem belirliyor. Demirtaş üzerinden PKK ve HDP’ye, Kavala üzerinden de FETÖ’ye mesaj veriyorlar. Türkiye içeriden ve dışardan kuşatma altında diyebiliriz. Dışarıda AB ülkeleri Fransa ve Yunanistan’ın başı çektiği bir grup. İçeriden de bunların uzantıları CHP, İYİ Parti ve HDP’dir.

Bahçeli'den sert tepki: Kavala Sarosçudur Demirtaş teröristtir MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın neden hala içerde olduğu sorusuna karşılık sert tepki göstererek, Osman Kavala'nın Sorosçu, Selahattin Demirtaş'ın ise terörist olduğunu söyleyip, bu sebeplede yerlerinin parmaklıklar ardında olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Osman Kavala tepkisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muhtarlar Günü Programı’nda konuşuyor. 10 ülkenin Ankara büyükelçisinin, cezaevinde bulunan Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları ile ilgili olarak Bakan Soylu, 'Hukukun üstünlüğünden bahseden batı Türk yargısına talimat veremez. Bunu kabul etmiyoruz. Burası çadır devleti değil. Herkes aklını başına alsın.' dedi.

Türkiye'den 10 ülkeye Osman Kavala tepkisi! Hadsiz açıklamalar kabul edilemez Türkiye'nin, aralarında ABD, Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu 10 büyükelçiliğin Osman Kavala ile ilgili yayımladığı bildiriye yönelik tepki vererek Dışişlerine çağırmasının ardından, söz konusu elçiliklerin misyon şefleri bakanlığa geldi. Büyükelçilere, söz konusu açıklamanın hadsiz ve kabul edilemez olduğunu ilettildi.