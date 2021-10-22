Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Soros artığı’ dediği Osman Kavala, hakkında hazırlanan iddianamede 15 Temmuz hain darbe girişiminin merkezinde yer alan isim olarak gösteriliyor.

Erdoğan’ın ‘’özelliği daha farklı’’ dediği Kavala’ya 2000’li yılların başında kurulan paravan dernek ve vakıflar aracılığı ile toplumun tüm sinir uçları ile oynayacak faaliyetlerde bulunma misyonu biçildi. Bu süreçte 40’tan fazla batılı dernek ve vakıf Osman Kavala’ya açık destek verdi. Kavala, Türkiye’de 2006-2017 yılları arasında işlenen bir toplumsal olayın içerisinde aktif rol yer aldı.

Osman Kavala ismi, ilk olarak 2006 yılında işlenen Rahip Santora cinayeti ile duyuldu ve 2015’teki darbe girişimine dek sayısız karanlık eylem ve olay ile devam etti. Kavala’nın Santora cinayetinde oynadığı rol ‘Erdoğan işletti temasını’ kabul ettirme üzerine kuruldu. Bu cinayetten bir yıl sonra yapılan Hrant Dink suikastında de hükûmeti ve özellikle Erdoğan’ı hedef gösteren kampanyayı Kavala yönetti.

PKK’YA STRATEJİ ÇİZDİLER

Osman Kavala, PKK terör örgütünün 2005 yılında ilan ettiği KCK yapılanmasının hazırlanma ve kabul edilme süreçlerinde Avrupalı siyasetçi Kati Piri ile birlikte yoğun faaliyet yürüttü. Daha sonraki süreçte Oslo görüşmelerinin sızdırılmasında da Osman Kavala ismi ön plana çıkıyor. Muhsin Yazıcıoğlu suikastının arka planında ve cinayet sonrası yürütülen algı çalışmalarında da aynı isim var. Terör örgütünün Çukurca, Uludere baskınları ve daha sonrasında Hendek provokasyonu da yine Kavala ve uluslararası ortakların çizdiği strateji dâhilinde gerçekleşti.

Ukrayna’da Turuncu, Gürcistan’da Gül devrimlerini gerçekleştiren Macar asıllı Yahudi finans spekülatörü George Soros’un Türkiye planında Osman Kavala, DHKP-C, FETÖ, DEAŞ, PKK, MLKP, TİKKO gibi örgütler başta olmak üzere tüm yapıları aynı hedef doğrultusunda kanalize etmekle başat aktör olarak görevlendirildi. Bu kapsamda Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep başta olmak üzere yaşanan tüm terör saldırıları Türkiye’de iktidar değişimini hedefleyen planın parçası olarak aynı odaklar eliyle tatbik edildi.

Kobani olaylarından Gezi provokasyonuna, Reyhanlı ve Kilis’e atılan füzelerden liseli gençlerin sokağa çağrılması ve akademisyenlerin (PKK) terör bildirgesi o dönem zarfında sergilenen faaliyetler idi. Osman Kavala amiral unsuru Anadolu Kültür AŞ olan sabote faaliyetlerinde medya ve üniversite çevrelerini etkin biçimde kullandı.

George Soros

DARBE SÜRECİNDEKİ ROLÜ

Kavala’nın hakkında hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz darbesine giden dönemde gerçekleştirdiği görüşme ve faaliyet trafiği ayrıntılı bir biçimde yer alıyor. İddianamede George Soros’un 2015 yılı Türkiye ziyareti başlayan trafik, darbe gecesine dek uzanıyor. İddianemede FETÖ terör yapılanmasını darbeye uzanan süreç boyunca destekleyen Henri Jak Barkey ile Osman Kavala’nın 15 Temmuz kalkışması öncesi gerek Türkiye gerekse yurt dışında gerçekleştirdiği buluşmalar ve darbe gecesi dâhil yapılan telefon görüşmelere dikkat çekiliyor. Kavala’nın Suriye sınırında yaptığı yoğun görüşmeler ve Diyarbakır başta olmak üzere Güneydoğu ziyaretleri de iddianamede dikkat çeken bir diğer husus.

Savcılık iddianamesinde Kavala’nın Kürt vatandaşlarımızı devlete karşı kışkırtan faaliyetler yürüttüğü ibaresine yer veriliyor.

Kavala bahane, hedef kuşatma Türkiye karşıtlarının atağa geçtiğine dikkat çeken Cumhur İttifakı üyeleri, "Osman Kavala olayını bahane ederek kuşatma planı yapıyorlar. Dışarıda AB ülkeleri Fransa ve Yunanistan’ın başı çektiği bir grup… İçeriden de CHP, İyi Parti ve HDP" uyarısında bulunuyor.

Bahçeli'den sert tepki: Kavala Sarosçudur Demirtaş teröristtir MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın neden hala içerde olduğu sorusuna karşılık sert tepki göstererek, Osman Kavala'nın Sorosçu, Selahattin Demirtaş'ın ise terörist olduğunu söyleyip, bu sebeplede yerlerinin parmaklıklar ardında olduğunu belirtti.

Dış güçlerin kara kutusu: Her taşın altından 'Kızıl Soros' çıkıyor Geçtiğimiz günlerde duruşması yapılan “Kızıl Soros” lakaplı Osman Kavala, kurduğu 200’ü aşkın paravan vakıf ve dernek ile birçok karanlık olayı destekledi. 10 Avrupa ülkesinin ağız birliğiyle sahip çıktığı Kavala, Doğu Anadolu’da açtığı eğitim kursları ve yerel medya araçlarıyla terör örgütü PKK’ya milyonlarca dolar aktardı.