Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yer alan Avaşin bölgesinde eylem hazırlığı yapan 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.



Kuzey Irak'ta 28 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 200 kilometre derinlikte yer alan bölgedeki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatına 20'den fazla uçak katıldı, teröristlerin kullandığı 28 hedef imha edildi.

Kuzey Irak’ta 200 km derinliğe inildi Süleymaniye’ye en kapsamlı hava harekâtı gerçekleşti. Emekli Kurmay Albay Mithat Işık “Örgütün İran sınırına sığınma stratejisi de çöktü” dedi.