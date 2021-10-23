Türkiye Gazetesi

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

BELİRLENEN ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu kapsamda, daha önce DEAŞ içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen bir kişi, kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

21 tarihi sikkeyi jandarmaya satmaya çalışırken yakalandı Kütahya’nın Emet ilçesinde 2 kişi 650 TL karşılığında 21 adet sikkeyi jandarma personeline satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

6 yıl cezası vardı, FETÖ şüphelisi Manisa’da yakalandı Manisa'nın Salihli ilçesinde “FETÖ/PDY üyesi olmak” suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.