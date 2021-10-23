Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’ndan sonra önemli açıklamalarda bulundu. F-16 tedarik süreci ile ilgili konuşan Bakan Akar, "Teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. Yunanistan ve Fransa arasındaki anlaşmaya da değinen Akar, "NATO'nun içinde olmamıza rağmen birtakım ittifaklar aranması hem NATO'ya hem ikili ilişkilere zarar verir, güveni sarsar." dedi.

“TEKNİK ÇALIŞMA BAŞLATILDI”

Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-16 açıklaması geldi. Bakan Akar "Teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye'nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor." dedi.

YUNANİSTAN İLE FRANSA’YA SERT TEPKİ

Yunanistan ile Fransa arasında imzalanan anlaşmaya tepki gösteren Akar, "Yunan Savunma Bakanı ile olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Bu görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde görmeyi bekliyoruz." açıklamalarında bulunan Akar, Yunanistan ve Fransa arasındaki anlaşma hakkında "NATO'nun içinde olmamıza rağmen birtakım ittifaklar aranması hem NATO'ya hem ikili ilişkilere zarar verir, güveni sarsar." dedi.

“YERİ VE ZAMANI GELDİĞİNDE GEREKEN YAPILIR”

Bakan Akar, Suriye'nin kuzeyinden PKK/YPG saldırılarına ilişkin ise; "Olayları çok yakından takip ediyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde gereken yapılır." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaptı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyindeki terör saldırılarıyla ilgili ''Gereken ne varsa yeri, zamanı gelince Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yapılacak. Kimsenin şüphesi olmasın'' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Tekirdağ'da! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Çorlu Havaalanı'nda düzenlenecek olan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Teslimat ve Mezuniyet Törenine Hulusi Akar'da katıldı.