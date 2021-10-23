Türkiye Gazetesi

Türkiye'de kullanılmaya başlanan ilk corona virüs aşısı olan Çinli Sinovac şirketinin aşısı ile ilgili yeni bir karar alındı.

Sinovac'ın aşısından iki doz alanların altı ay sonra üçüncü doz için randevu alabildiği belirtilirken, bu uygulama değişerek 3'üncü doz randevuları 3 aya indirildi.

Bakan Koca: Turkovac, Sinovac'tan daha iyi koruyor Aşılama oranında yüzde 80'e ulaşmayı hedeflediklerini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Turkovac'ın koruyuculuğu, Sinovac'tan daha fazla. Aşının Faz 3 çalışması 40 merkezde başladı” dedi.

Çin'de araştırma: Sinovac aşıları 6 ay sonra etkisini kaybediyor Çin’de yapılan araştırmalar, Türkiye'de de kullanılan Sinovac firmasının Covid-19’a karşı geliştirdiği aşının etkinliğinin, iki dozdan altı ay sonra büyük ölçüde azaldığını gösteriyor.