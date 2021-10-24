Türkiye Gazetesi

Anadolu Otoyolu’nda aralarında, otomobil, tır ve midibüslerin bulunduğu yaklaşık 15 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralananlara ise ekipler tarafından müdahale ediliyor.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Otoyolun Ankara istikameti 100 Evler mevkisinde, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ANKARA YÖNÜ ULAŞIMA KAPANDI

Kaza yerine ulaşan ekipler, yaralılara müdahale ediyor. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Yaralılara müdahale ediliyor.

Sarıyer’de zırhlı aracın da karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı Sarıyer’de Ejder zırhlısının da karıştığı 7 araçlık zincirleme trafik kazasında, trafik durma noktasına gelirken kazada hafif yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Mısır'da meydana gelen trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti Mısır'ın Gize kentinde meydana gelen kazada minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Trafik kazasını izlemeye geldiler, husumetliler kavgaya tutuştu Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşanan trafik kazasını izlemeye gelen ve aralarında husumet bulunan 2 kişi bir anda kavgaya tutuştu. Polisin biber gazlı müdahalesiyle kavga büyümeden engellendi.