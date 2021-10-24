BAŞA DÖN
Arama
Kapat
Ana Sayfa
Abonelik
Bizim Sayfa
Turkiye Newspaper
ARAMA
VİDEO
FOTO
Türkiye Gazetesi
YAZARLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM
POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA
SPOR
OTOMOBİL
SAĞLIK
YAŞAM
MAGAZİN
TEKNOLOJİ
Kültür-Sanat
Eğitim
Emlak
15 Temmuz Destanı
E-Gazete
Arşiv
Gazete Oku
GÜNDEM
-
Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında umutlandıran düşüş
SPOR
-
El Clasico'da kazanan Real Madrid oldu
YAŞAM
-
Gökyüzünde korkunç anlar! İki paraşüt çarpıştı
DÜNYA
-
Feci kaza! Yük treni otomobili biçti
YAŞAM
-
Bozkurt yeniden sular altında kaldı
DÜNYA
-
Nijerya'da yasa dışı petrol rafinerisinde patlama: 25 kişi öldü
GÜNDEM
-
Hakkari'de PKK'lıların mühimmat ve el bombaları ele geçirildi
YAŞAM
-
Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri iptal edildi!
DÜNYA
-
Rusya'da küçük uçak düştü, 2 kişi öldü
EĞİTİM
-
Batman Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacağını duyurdu
EĞİTİM
-
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
EĞİTİM
-
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak
YAŞAM
-
Eşi yapamazsın dedi o ise başardı! 6 yıldır ata tohumu yetiştiriyor
DÜNYA
-
İsrail’den gizemli ülkeye resmi ziyaret
GÜNDEM
-
Evlat nöbetinde 783’üncü gün: “Bir evladımı şehit ettiniz, bari diğer evladımı verin”
YAŞAM
-
Taklalar atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
TÜRKİYE
-
Küçük çocuğun midesinden 17 mıknatıs çıktı
YAŞAM
-
Antalya’da başlayan orman yangını kontrol altında
SAĞLIK
-
Doğu Avrupa’da Covid-19 alarmı! Dakikada 25 kişi yakalanıyor
DÜNYA
-
Libya'da nakit para taşıyan helikopter iniş sırasında düştü
Ana Sayfa
>
GÜNDEM
>
Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında umutlandıran düşüş
Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında umutlandıran düşüş
24.10.2021 - 19:34 |
Son Güncelleme:
24.10.2021 - 19:36
Türkiye Gazetesi
A-
A+
Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti.
SON DAKİKA HABERİNİN AYRINTILARI GELİYOR....
Etiketler :
koronavirüs,türkiye,vaka,
807685
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/807685.aspx
YORUMLAR
ARKADAŞINA ÖNER
VIDEO HABER
Feci kaza! Yük treni otomobili biçti
Son görüntüsüyle korkutan Ulaş Gölü eski güzelliğine kavuşuyor
Trafikte tehlikeli paten yolculuğu hüsranla bitti
Piyasalar
Fark %
USD
9.6203
% 1.2
EUR
11.1978
% 0.93
BIST 100
1480
% 1.72
ALTIN
552.865
% 1.44
GBP
13.2579
% 0.71
FOTO HABER
Kuzu eti fiyatına satılıyor! Tanesi 3 bin 500 lira
11 yıldır boş tarlaları kuşlar aç kalmasın diye ekiyorlar
Sakarya'da yetiştiriliyor, dünyada rakibi yok
Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
TGRT Haber
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK
Danışma Hattı : 444 0 144
KAPAT