Ankara merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 3'ü yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanmasına çalışılıyor.
Terör örgütü DEAŞ şüphelisi Adana'da yakalandı Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
DEAŞ'tan ABD üssüne dronlu saldırı ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun terör örgütü DEAŞ’a karşı kullandığı Suriye-Ürdün-Irak sınır üçgeninde yer alan Al-Tanf Üssü’ne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.