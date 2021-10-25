MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaptı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyindeki terör saldırılarıyla ilgili ''Gereken ne varsa yeri, zamanı gelince Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yapılacak. Kimsenin şüphesi olmasın'' dedi.
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
25.10.2021 - 14:52 | Son Güncelleme: 25.10.2021 - 15:20
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina'da 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,terörist,operasyon,
807759 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/807759.aspx
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