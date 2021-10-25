Türkiye Gazetesi

ABD, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç'in Türkiye Büyükelçileri, cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala'nın "derhal serbest bırakılması" için çağrıda bulundu. Buna sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu elçileri ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz" dedi. Erdoğan, 10 büyükelçinin “persona non grata (istenmeyen adam)" ilan edilmesi için talimat verdi. Cumhurbaşkanı'nın bu çıkışı sonrası elçiler bugün geri adım attı.



"GERİ ADIM ATTILAR"

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından yaptığı paylaşımda diplomatik misyonların 'içişlerine karışmama' kuralını düzenleyen Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ettiklerini belirtti. Bu paylaşımdan sonra diğer ülkeler de benzer açıklamada bulundu.



"CUMHURBAŞKANI'MIZIN GÜÇLÜ DURUŞU SONUÇ VERDİ"

Konuyla ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Ülkemizin içişlerine ve egemenlik haklarına karışma anlamına gelen her beyanı en güçlü şekilde reddettik, reddedeceğiz. Cumhurbaşkanı'mız devletimizin başı olarak bu duruşu en net ve en güçlü şekilde ortaya koymuştur" dedi. Çelik, devletlerarası bağların güçlendirilmesi noktasında önemli göreve sahip büyükelçiliklerin bu çerçeveye bağlı kalarak görev yapmasından memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: Buna karşılık iç işlerimize müdahale anlamına gelebilecek her türlü adımı reddettiğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye'nin bu hassasiyeti, Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesinde açıkça ifade edilmektedir. Norm niteliği taşıyan ve büyükelçilerin misyonlarını yürütürken riayet etmesi gerekenleri ortaya koyan bu ilke her zaman temeldir. Diplomatik görevlerin bu ilkeye riayet ederek çalışmalarını sürdürmesi ülkemizle ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirme bakımından her zaman olumlu karşılanacaktır. Milletimiz, misyonunun gerekliliklerine riayet eden ve milletlerimiz arasındaki bağları güçlendiren tüm diplomatik temsilciliklere en iyi şekilde ev sahipliği yapmaktadır. Devletimizin egemenlik hakları konusundaki hassasiyetimiz tartışma konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti yüksek bir diplomatik birikime sahiptir. Ülkemizde görev yapan tüm diplomatlar için bu son derece değerli bir birikimdir.

