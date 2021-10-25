Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 büyükelçiliğin tutuklu Osman Kavala için yayımladığı açıklamayı sert bir dille eleştirdi. Bu duruş sonrası "Kavala'yı derhal bırakın" diye büyükelçiler geri adım attı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından, "Teşekkürler Erdoğan" etiketiyle paylaşımda bulundu. "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Türkiye'deki 10 büyükelçiliğin yayımladığı kabul edilemez açıklamaya karşı gösterdiği liderliğe minnettarız. Cumhurbaşkanımızın bu saygısız açıklamaya tepkisi, ulusal egemenliğimize bağlılığının ve hassasiyetinin bir sonucudur" ifadelerini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"BİZ HİÇ KİMSENİN YARGI SÜREÇLERİNE KARIŞMIYORUZ"

Türkiye diğer ülkelerin içişlerine her daim saygı duymuş, uluslararası hukuk ve teamül doğrultusunda hiçbir zaman yargı süreçlerine karışmamıştır. Diğer ülkelerden, özellikle de müttefik ülkelerden ve ülkemizdeki temsilcilerinden de aynısını bekliyoruz. Dışişleri Bakanlığımız bu yabancı misyonlara gerekli cevabı vermiş ve kabul edilemez bu davranışları konusunda kendilerini uyarmıştır.

"ASLA GERİ ADIM ATMAYIZ"

Hükümet, gerektiğinde ulusal egemenlikten asla taviz vermeyecek, bunun için adımlar atmaktan da çekinmeyecek. Bu diplomatik anlaşmazlığı, siyasi çıkarları için bir iç meseleye çevirenler ise belli ki şaşırmış durumda. Onların 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen bir liderin yolundan gittikleri iddiası akıl almaz bir yalandır. Ulusal egemenliğimiz ve milletimizin güvenliği söz konusu olduğunda tavizsiz bir duruş sergileyen Cumhurbaşkanımız bir kere daha kimseye boyun eğmedi ve hükümetimizin, ülkemizin egemenliğini ve bağımsızlığını korumak için gerekeni yapmaya hazır olduğunu bütün dünyaya gösterdi.

Büyükelçilerin geri adımının ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk açıklama Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına dair çağrıda bulunan 10 ülkenin 8'inden geri adım açıklaması geldi. Yapılan açıklamaların ardından Cumhurbaşkanlığı’ndan da ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada Büyükelçilerin tutumunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığı belirtildi.

Büyükelçiliklerden geri adım: İçişlerine karışamayız Günlerdir gündemden düşmeyen Osman Kavala krizinde 10 büyükelçiden geri adım geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 büyükelçiyi “ 'İstenmeyen adam ilan edeceğiz' açıklamasının ardından ABD’nin Büyükelçiliği Twitter hesabından açıklama yaparak geri adım attı. Paylaşımda diplomatik misyonların 'içişlerine karışmama' kuralını düzenleyen Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine ABD'nin riayet ettiği belirtildi. Bu paylaşımdan sonra Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'dan da aynı açıklamalar geldi.