Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele yurt içinde ve yurt dışında başarıyla sürdürülüyor. Bu bağlamda açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 teröristin Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TACİZ ATEŞİ AÇIP YURDA SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan iki PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li iki terörist, taciz ateşi açarak Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulundu.

Teröristler, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB: 4 terörist daha etkisiz hale getirildi MSB, saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: Barış Pınarı Bölgesi'nde 6 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB: Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.