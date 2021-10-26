Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 11 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Bakan Bilgin geri ödeme listesine alınan ilaçların, 1’inin kanser, 1’inin prematüre doğan bebeklerde kalp hastalığı tedavisinde kullanılan ve 1’inin doğum sonrası aşırı kanama tedavisinde kullanılan ilaç olduğunu açıkladı. Bilgin bu ilaçlardan 2'sinin ise yerli üretim olduğunu belirtti.

SGK TARAFINDAN ÖDENEN İLAÇ SAYISI 8 BİNE ULAŞTI

Bakan Bilgin geri ödeme listesine eklenen 11 ilacın yapılan düzenlemeler ile SGK tarafından ödenen ilaç sayısının toplam 8 bin 742’ye ulaşacağını ifade etti. Söz konusu ilaçların 1 adedi kanser ilacı, 1 adedi antidepresan ilaç, 3 adedi immünosüpresant ilaç, 3 adedi immunoglobulin, 1 adedi prematüre bebeklerde kalp hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç, 1 adedi sezeryan sonrası aşırı kanama tedavisinde kullanılan ilaç, 1 adedi sindirim sistemi ve metabolizma ilacı.

SÖZLEŞMELİ ECZANELERDEN TEMİN EDİLEBİLECEK

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Bilgin, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” ifadelerini kullandı.

Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 4 Haziran'da hesaplarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.