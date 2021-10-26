Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 26 Ekim 2021 son 24 saatlik koronavirüs tablosunu açıkladı.

24 saatlik verilere göre 29 bin 643 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 215 oldu. Bir günde toplam 356 bin 636 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 31 bin 467 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 77,85 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,02 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 115 milyon 674 bin 594 ’e yükseldi.

AŞILAMA AÇIKLAMASI

26 Ekim 2021 günü açıklanan verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Muğla, Kırklareli, Amasya Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 52,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

"KRONİK HASTALIĞINIZ VARSA AŞI KONUSUNDA ÖZENLİ OLUN"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19, kronik hastalıklarla bir araya geldiğinde ağır geçirilmesi ihtimali artıyor. Aşı bu ihtimale karşı tabloyu büyük oranda değiştiriyor. Kronik hastalığınız varsa aşı konusunda özenli olun. İstenilen sonucun dozlar tam olduğunda alındığını unutmayın” dedi.

Bakan Koca koronaya yakalanan hastayı paylaştı: "Aşınızı vurun, benim yaşadıklarımı yaşamayın" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşısı yaptırmayan ve koronavirüse yakalanan Emine İçöz’ün yoğun bakım sürecinde yaşadıklarını anlattığı bir video paylaştı. İçöz videoda 15-20 gündür çok zor nefes aldığını belirterek, "Aşınızı vurun" dedi.

25 Ekim 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı Sağlık Bakanlığı 25 Ekim 2021 koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 663 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi.